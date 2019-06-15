قالت وسائل اعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي قرر نشر منظومة "القبة الحديدية" في منطقة الجنوب.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، أنه نتيجة لعودة التوتر في منطقة غلاف غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية عزمت على نشر منظومة "القبة الحديدية" في منطقة غلاف غزة، وذلك على ضوء التصعيد الأمني في اليومين الماضيين في القطاع.وأفادت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي نشر تلك المنظومة، بعد إطلاق صاروخ، مساء أمس الخميس، من قطاع باتجاه مستوطنة "سيدروت"، وإصابة مبنى بشكل مباشر دون وقوع إصابات.