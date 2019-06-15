مصرع, الشاب, بهاء, مصاروة, من, الطيبة, في, حادث, طرق, مروع,

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الطواقم الطبية التابعة لمركز الرازي الطبي هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور ونقلت شاب اخر بجراح خطيرة لاستكمال العلاج في المستشفى .ألشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

لقي الشاب بهاء مصاروة (29عاماً)مصرعه جراء حادث طرق مروع بعد منتصف الليلة الماضية على شارع 444 قرب مدينة الطيبة واصيب شاب اخر بجراح خطيرة .

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