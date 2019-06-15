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مصرع الشاب بهاء مصاروة من الطيبة في حادث طرق مروع



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لقي الشاب بهاء مصاروة (29عاماً)مصرعه جراء حادث طرق مروع بعد منتصف الليلة الماضية على شارع 444 قرب مدينة الطيبة واصيب شاب اخر بجراح خطيرة .


الطواقم الطبية التابعة لمركز الرازي الطبي هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب على الفور ونقلت شاب اخر بجراح خطيرة لاستكمال العلاج في المستشفى .

ألشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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