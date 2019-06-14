خبراء, يحددون, أربع, عادات, تؤدي, إلى, السرطان,

حدد خبراء جمعية السرطان الأمريكية العلاقة بين بعض العادات الدارجة وإحصائيات الإصابة بالسرطان، مثل عادة تناول أطباق ومشروبات حارة في وجبة الفطور.

حدد الخبراء العادات التالية:الطعام والمشروبات الساخنة جدا- يزداد خطر إصابة الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الطعام والمشروبات وهي ساخنة جدا، بسرطان المريء والغشاء المخاطي لتجويف الفم. لذلك يدعو الخبراء إلى عدم تناول الشاي والطعام بدرجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية.القهوة الصباحية- خلال عملية تحميص حبوب القهوة تتكون مواد مسرطنة، تتراكم في الجسم. لذلك تناول كوبين من القهوة أو أكثر في اليوم يزيد احتمال الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 41 % حتى لدى غير المدخنين. هذا ما توصلت إليه الجمعية الأمريكية للبحوث السرطانية، بعد دراستها وتحليلها لحالة 1.2 مليون شخص.تناول اللحم يوميا- إن عادة تناول اللحوم الحمراء يوميا وبالأخص اللحوم المعالجة، يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 43 % بما فيها بسبب السرطان. وتعتبر نترات الصوديوم أكثر المواد الضارة الموجودة في منتجات اللحوم المصنعة، حيث يربطها العلماء بزيادة خطر الإصابة بأربعة أنواع من السرطان التي تصيب الجهاز الهضمي.النشاط الليلي- إن قلة النوم وعادة السهر إلى وقت متأخر ليلا، يسبب قلة إفراز هرمون ميلاتونين، المسؤول عن الإيقاع اليومي الطبيعي لجسم الإنسان. لذلك فإن نقص مستوى هذا الهرمون يربطه العديد من الباحثين بزيادة خطر ظهور الأورام الخبيثة في الجسم. وفقا للباحثين وخبراء الأمراض السرطانية، وقلة هذا الهرمون يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.