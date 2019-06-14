نيمار, بعد, 5, ساعات, من, التحقيق, حول, الاغتصاب:, ستظهر, الحقيقة, عاجلا, أم, آجلا,

أمضى مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي نيمار، خمس ساعات في التحقيق للاشتباه بتورطه في اغتصاب مواطنته عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد.

وأعلنت المدعية العامة، فلافيا كريستينا ميرليني، بعد الجزء الأول من التحقيق، للصحفيين، أن نيمار أجاب عن جميع أسئلة التحقيق. ثم ألقى اللاعب كلمة أمام المفوض، من دون الكشف عن محتواها. واستبعدت المدعية العامة المواجهة المباشرة بين ناجيلا ترينداد ونيمار ولقائهما في المحكمة.ونفى نيمار جميع الاتهامات الموجهة إليه باغتصاب، عارضة الأزياء، البالغة من العمر 26 عاما.وقال عقب نهاية التحقيق: "أنا هادئ، أتلقى الكثير من الرسائل وأقدر الدعم. ستظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا".وحضر اللاعب البرازيلي إلى المحكمة على عكازين وبرفقه محامين وحراس.وتتهم البرازيلية مواطنها النجم نيمار باغتصابها في أحد الفنادق في باريس، وانتشر مقطع فيديو قصير مدته نحو دقيقة واحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا حدث بين اللاعب ومواطنته في غرفة داخل أحد الفنادق.يذكر أن نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، تلقى إصابة في الكاحل في المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام نظيره القطري، وسيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى "كوبا أمريكا 2019".