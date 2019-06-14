نيمار, بعد, 5, ساعات, من, التحقيق, حول, الاغتصاب:, ستظهر, الحقيقة, عاجلا, أم, آجلا,

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أعلنت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد تخطط لتقديم شكوى...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، عن موقف بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد،...
بعد أقل من 24 ساعة من تقديمه للنجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعبا جديدا في صفوفه...
قرر قائد نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس إقامة حفل زفافه على صديقته...
كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES Football Observatory" عن دراسة أجراها حول القيمة...
قال تقرير صحفي إيطالي، إن نادي يوفنتوس حسم موقفه من الأرجنتيني جونزالو هيجواين،...
بدأ التسجيل على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم...
شارك النجم المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أمس...
كشف تقرير صحفي إيطالي، كواليس عرض يوفنتوس لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر...
حسم الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، ميغيل أنخيل مارين، قضية نجم الفريق...