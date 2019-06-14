تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-14 21:08:31 نيمار بعد 5 ساعات من التحقيق حول الاغتصاب: ستظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا |  2019-06-14 21:07:22 أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي! |  2019-06-14 21:05:51 تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه |  2019-06-14 21:00:02 الالاف يشاركون في مسيرة المثليين في تل ابيب |  2019-06-14 20:58:57 أتلتيكو مدريد يقاضي برشلونة بشأن غريزمان |  2019-06-14 19:14:19 ملادينوف يغادر غزة بعد اجتماعه مع قيادة حركة حماس |  2019-06-14 17:30:30 عملية إنعاش متقدمة ناجحة لرجل (65 عاما) من سخنين |  2019-06-14 15:59:10 اصابة شخص باطلاق نار في حي الفاخورة بمدينة الناصرة |  2019-06-14 15:04:07 الناصرة - مصرع الشاب تامر ابو تايه بعد ان سقط من ارتفاع شاهق |  2019-06-14 14:52:16 نيويورك: لقاء أمريكي إسرائيلي تمهيدي لصفقة القرن |  2019-06-14 14:30:18 إحراق سيارة المربي وائل دحلة مدير المدرسة الاعدادية ب في طرعان والمجلس المحلي يستنكر ويشجب |  2019-06-14 12:55:11 كاتدرائية "نوتردام" تستلم 9 بالمئة فقط من أموال الترميم الموعودة! |  2019-06-14 12:55:25 عريقات: حملة أمريكية إسرائيلية ضد أبو مازن |  2019-06-14 12:55:16 صور - أول منزل لملكة بريطانيا والأمير فيليب برسم البيع |  2019-06-14 10:44:44 قد تُبيدنا الشمس خلال قرن .. !!! |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نيمار بعد 5 ساعات من التحقيق حول الاغتصاب: ستظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أمضى مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي نيمار، خمس ساعات في التحقيق للاشتباه بتورطه في اغتصاب مواطنته عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد.



وأعلنت المدعية العامة، فلافيا كريستينا ميرليني، بعد الجزء الأول من التحقيق، للصحفيين، أن نيمار أجاب عن جميع أسئلة التحقيق. ثم ألقى اللاعب كلمة أمام المفوض، من دون الكشف عن محتواها. واستبعدت المدعية العامة المواجهة المباشرة بين ناجيلا ترينداد ونيمار ولقائهما في المحكمة.


ونفى نيمار جميع الاتهامات الموجهة إليه باغتصاب، عارضة الأزياء، البالغة من العمر 26 عاما.


وقال عقب نهاية التحقيق: "أنا هادئ، أتلقى الكثير من الرسائل وأقدر الدعم. ستظهر الحقيقة عاجلا أم آجلا".



وحضر اللاعب البرازيلي إلى المحكمة على عكازين وبرفقه محامين وحراس.

وتتهم البرازيلية مواطنها النجم نيمار باغتصابها في أحد الفنادق في باريس، وانتشر مقطع فيديو قصير مدته نحو دقيقة واحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا حدث بين اللاعب ومواطنته في غرفة داخل أحد الفنادق.


يذكر أن نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، تلقى إصابة في الكاحل في المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام نظيره القطري، وسيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة أربعة أشهر، إضافة إلى "كوبا أمريكا 2019".




كلمات متعلقة

نيمار, بعد, 5, ساعات, من, التحقيق, حول, الاغتصاب:, ستظهر, الحقيقة, عاجلا, أم, آجلا,

تابعونــا

أتلتيكو مدريد يقاضي برشلونة بشأن غريزمان أتلتيكو مدريد يقاضي برشلونة بشأن غريزمان 2019-06-14 | 20:58:57

أعلنت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد تخطط لتقديم شكوى...

بوجبا ينقلب على مانشستر يونايتد بوجبا ينقلب على مانشستر يونايتد 2019-06-14 | 14:47:12

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، عن موقف بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد،...

بعد هازارد.. ريال مدريد يستعد لإعلان ضم "ميسي اليابان" بعد هازارد.. ريال مدريد يستعد لإعلان ضم "ميسي اليابان" 2019-06-14 | 12:55:03

بعد أقل من 24 ساعة من تقديمه للنجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعبا جديدا في صفوفه...

راموس يتجاهل رونالدو.. ويدعو بيكيه لحفل زفافه راموس يتجاهل رونالدو.. ويدعو بيكيه لحفل زفافه 2019-06-14 | 10:42:34

قرر قائد نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس إقامة حفل زفافه على صديقته...

ميسي رابعا في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم ورونالدو الـ 20 ميسي رابعا في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم ورونالدو الـ 20 2019-06-14 | 08:53:48

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES Football Observatory" عن دراسة أجراها حول القيمة...

يوفنتوس يحسم مصير هيجواين يوفنتوس يحسم مصير هيجواين 2019-06-13 | 17:03:40

قال تقرير صحفي إيطالي، إن نادي يوفنتوس حسم موقفه من الأرجنتيني جونزالو هيجواين،...

أسعار تذاكر "يورو 2020" - الفئة الأولى: 185 يورو أسعار تذاكر "يورو 2020" - الفئة الأولى: 185 يورو 2019-06-13 | 16:00:25

بدأ التسجيل على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم...

احتفال خاص بصلاح في معسكر منتخب مصر - صور احتفال خاص بصلاح في معسكر منتخب مصر - صور 2019-06-13 | 12:45:51

شارك النجم المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أمس...

جوارديولا يرفض عرضًا أسطوريًا من يوفنتوس جوارديولا يرفض عرضًا أسطوريًا من يوفنتوس 2019-06-13 | 11:45:10

كشف تقرير صحفي إيطالي، كواليس عرض يوفنتوس لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر...

جماهير برشلونة تتلقى النبأ السعيد بشأن غريزمان جماهير برشلونة تتلقى النبأ السعيد بشأن غريزمان 2019-06-13 | 10:15:39

حسم الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، ميغيل أنخيل مارين، قضية نجم الفريق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طلاب مسيرة وقفات احتجاجية ام الفحم شعارات ضد العنف تنادي المحبة السلام التأخي لغة الحواراحتراق محل اراجيل قرية مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد شجرة الميلاد الناصرة اضاءة الأحد الناصرة عيد ام الفحم مسيرة الاجداد مشاركة واسعة كلاليت صندوق المرضى الحكم السجن المؤبد 21 عاما على اثنين من قتلة أبو خضيراحتفالية ابداعات الحادية عشر وزارة المعارف مار يوسف مدرسة طلاب سقطت عليه سيارة كراج مدينة عامل عكا حادث عمل اسعاف شرطة اصابة الرينة اطلاق نار الشرطة الناصرة اضرار دون اصابات بيت اتجاه مجهولونأردوغان طارق عبد الحميد بلدة كفر مندا أول مولود زياد نصار طفل يحمل اسم الرئيس التركي بث مباشر اشبيلية برشلونة نهائي كأس ملك اسبانيا مباراة شاهدوا انقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز رهط الطفلة رضيعة اختناقا القصاصي مدينة محمد نورين جسم غريب مستشفى ام الفحم شجار عنيف شبان اصابات اعتقالات الشرطة اسعاف طعن ميسم أبو القيعان الشرطة اصابة وحشي اعتداء عربي فقط لكوني تل ابيب سوبر ماركت حورة النقب احمد نور الدين طريف تبرع باعضائه وهب الحياة 5 شاخاص زراعة اعضاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com