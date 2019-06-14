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أول رائد فضاء عربي إلى المريخ.. والإعلان عن "مسبار الأمل" العربي!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء محمد ناصر الأحبابي أن بلاده ستطلق أول رائد فضاء عربي إلى المريخ خلال شهرين في مهمة علمية وبحثية مهمة ولإجراء تجارب هناك.



وأشار الأحبابي وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في مصر، إلى أن هذه العملية ستكون بالتنسيق والتعاون الفضائي مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية.


وأوضح الأحبابي أن الإمارات ستقوم ببناء وإطلاق قمر صناعي عربي بتكلفة 100 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيخدم الدول العربية ويوفر بيانات كما سيكون منصة للتعلم والعمل الجماعي.


وقال إن الإمارات أطلقت في بداية العام الجاري مبادرة وتجمع الفضاء العربي، مشيرا إلى أهمية التعاون العربي في هذا المجال لخدمة الأجيال القادمة، لافتا إلى أن المشاريع الفضائية مكلفة بسبب مخاطرها وتقنياتها العالية كما تستغرق وقتا طويلا.


وأضاف أن الإمارات لديها مشروع مهم وهو "مسبار الأمل" وهو عبارة عن مركبة فضائية تنطلق من الأرض إلى المريخ وهو بالفعل بمثابة الأمل للشباب العربي، لافتا إلى أن حقوق المنطقة العربية في المجال الفضائي لابد أن تكون ممثلة بشكل جيد.




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