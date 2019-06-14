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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع السعودية شهدت...
غادر المنسق الخاص للأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيكولاي ملادينوف، ظهر اليوم...
من المتوقع أن تشهد اليوم نيويورك لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس،...
وجّهت الملكة إليزابيث الثانية رسالة إلى لبنان، من خلال إحتفال السفارة...
أكد وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، أن سقف كاتدرائية "نوتردام" مهدد دائما...
أكدت سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري التزام...
اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أن مؤتمر البحرين، المرتقب...
قالت مصادر أمنية مصرية، الخميس، إن انفجارا وقع في محافظة شمال العريش المصرية، مما...
كشف خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، اليوم الخميس، عن موعد وصول الوفد...
قال مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي لضيفه رئيس الحكومة...