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تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع السعودية شهدت مشاكل "بسبب مصر"، لكنها تحسنت بعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، زمام الحكم في بلاده.



تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه تشاووش أوغلو: لا مشاكل من جانبنا في العلاقات مع السعودية


وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة خلال استضافته محررين من وكالة "الأناضول" التركية الرسمية في العاصمة أنقرة: "لا توجد لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع السعودية".


وأضاف وزير الخارجية التركي أنه "كانت هناك مشاكل قليلة في الماضي بسبب مصر"، في إشارة إلى موقف تركيا المناهض للإطاحة بحكم الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، يوم 3 يوليو 2013.


وأوضح أن العلاقات بين تركيا والسعودية بلغت "نقطة أفضل بكثير" بعد تولي الملك سلمان منصبه.


كما تطرق وزير الخارجية التركي إلى موضوع تولي السعودية رئاسة منظمة التعاون الإسلامي مؤخرا، وقال في هذا السياق: "سنكون معها في جميع جهودها التي ستبذلها من أجل الأمة، وفلسطين، والعالم الإسلامي".


في غضون ذلك أكد تشاووش أوغلو، أن بلاده دانت الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت الأراضي السعودية.




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