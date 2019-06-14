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الالاف يشاركون في مسيرة المثليين في تل ابيب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 شارك نحو 250 ألف شخص اليوم الجمعة في مسيرة "الفخر" السنوية للمثليين في تل ابيب.


وشارك في المسيرة وزير القضاء الاسرائيلي أوحانا إلى جانب شريكه. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية المثليين في اسرائيل "إنها تجربة قوية للغاية للنضال، وعلينا إنهاء التمييز".


وقام مئات عناصر الشرطة و"حرس الحدود" الاسرائيلية بتأمين الحدث بعد عام على احتجاجات المثليين، كذلك يقوم المتطوعون بتأمين المسيرة، والذي بادرت اليه بلدية تل ابيب ومركز المثليين.




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