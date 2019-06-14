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عملية إنعاش متقدمة ناجحة لرجل (65 عاما) من سخنين



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"قدمت طواقم حيان عملية إنعاش متقدمة لرجل يبلغ من العمر 65 عاماً من مدينة سخنين بعد أن توقف قلبه عن العمل بصورة مفاجئة، فقام الطاقم بتقديم العلاج الأولي المتقدم وإيصال المريض لجهاز تنفس إصطناعي ونقله لغرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج. نتمنى للمريض الشفاء السريع وعودته لبيته سالما" 




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