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اصابة شخص باطلاق نار في حي الفاخورة بمدينة الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب رجل باصابات متفاوته عصر اليوم الجمعة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الفاخورة في الناصرة.



وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
اصابة شخص باطلاق نار في حي الفاخورة بمدينة الناصرة




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