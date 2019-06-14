اصابة, شخص, باطلاق, نار في, حي, الفاخورة, بمدينة, الناصرة,

وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب رجل باصابات متفاوته عصر اليوم الجمعة اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الفاخورة في الناصرة.

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