اصابة, شخص, باطلاق, نار في, حي, الفاخورة, بمدينة, الناصرة,

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لقي الشاب تامر ابو تايه يبلغ من العمر 32 عاما من سكان مدينة الناصرة مصرعه اليوم...
جاء في بيان صادر عن ادارة المجلس المحلي في قرية طرعان اليوم الجمعة :" مجلس محلي...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات إن حملة أمريكية...
حازت كل من المُربية نفوذ خطيب في المدرسة الاعدادية "عيلوط" بمدينة الناصرة...
أعلنت حركة "فتح" عن رفع الغطاء التنظيمي عن رئيس المجلس القروي لقرية دير قديس راضي...
قررت بلدية عكا في جلستها الاخيرة الاسبوع الجاري تصعيد النضال الجماهيري لمواجهة...
يستمر مسلسل جرائم العنف في المجتمع العربي . ففي كفر كنا أصيب الليلة الماضية شاب...
اليوم الجمعة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق،...
نقلت الطواقم الطبية مساء اليوم الخميس شاب من كفركنا جراء تعرضه لاطلاق نار في احد...
جاء في بيان صادر عن الشرطة ان صاروخ أطلق مساء اليوم من قطاع غزة داخل مدينة سديروت...