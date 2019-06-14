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الناصرة - مصرع الشاب تامر ابو تايه بعد ان سقط من ارتفاع شاهق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب تامر ابو تايه يبلغ من العمر 32 عاما من سكان مدينة الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من ارتفاع شاهق في احد احياء المدينة .



وتم اقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه في مكان الحادث بعد فشل محاولات الطاقم الطبي بانقاذ حياته .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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