الناصرة - مصرع الشاب تامر ابو تايه بعد ان سقط من ارتفاع شاهق

لقي الشاب تامر ابو تايه يبلغ من العمر 32 عاما من سكان مدينة الناصرة مصرعه اليوم الجمعة اثر سقوطه من ارتفاع شاهق في احد احياء المدينة .

وتم اقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه في مكان الحادث بعد فشل محاولات الطاقم الطبي بانقاذ حياته .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.