نيويورك:, لقاء, أمريكي, إسرائيلي, تمهيدي, لصفقة, القرن,

من المتوقع أن تشهد اليوم نيويورك لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والمبعوث الامريكي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وسيلتقي كاتس خلال زيارته للولايات المتحدة مع غرينبلات لمناقشة الجهود الأمريكية المتعلقة بمؤتمر البحرين الاقتصادي المنوي عقده نهاية الشهر الجاري في العاصمة المنامة.وأعلنت كل السعودية وقطر والإمارات والبحرين مشاركتها بشكل رسمي، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض إن الأردن ومصر والمغرب ستحضر القمة. فيما ترفض فلسطين والعراق ولبنان الحضور.