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عمرو دياب يعلّق على خيانة دينا الشربيني



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تحدثت الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​عن تواجد الفنان المصري ​عمرو دياب​ في كواليس تصويرها لمسلسلها الرمضاني "زي الشمس" ومواكبته لها، حيث قالت :"عمرو دياب حضر معي تصوير المسلسل وشاهدنا معا مشهد الخيانة في المكساج قبل عرضه في التليفزيون خلال شهر رمضان، وأعرب لي عن اعجابه الشديد به، وقال لي "أيه الحلاوة دي".



وأضافت الشربيني خلال خلال لقاء إذاعي لها مع الإعلامية إنجي علي :"أنا أثق في رأيه جداً، لأنه إنسان ناجح وحافظ على ذلك النجاح طوال 35 عاماً، وهو أمر صعب جداً".




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