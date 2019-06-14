عمرو, دياب, يعلّق, على, خيانة, دينا, الشربيني,

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حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على دعم منتخب بلادها قبل بطولة كأس الأمم...
استنكرت نقابة "الممرضات والممرضين في لبنان" على ما حصل خلال الحلقة الأخيرة من...
انتقدت الصحفية رحاب ضاهر كليب رامي عياش لأغنيته الجديدة ” يا سكاكر السكر ” الذي...
حلت المطربة اللبنانية أمل حجازي ضيفة في إحدى البرامج الخليجية في لقاء متلفز...
تستعّد محطة MBC الفضائية لتقديم النسخة الخامسة من برنامج "ذا فويس" لهواة ومحترفي...
يبدو أن مرض الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، سيكون سببًا في إنهاء خلافاتها مع من...
تبادلت الفنانة بلقيس أحمد جميع أنواع التألق والإبداع مع جمهور حفلها الكبير في...
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي...
تفوقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بحسب تعليقات المتابعين على الممثلة...
نشرت زوجة الممثل السوري لين برنجكجي صورة جديدة لابنتهما ساندي على إحدى صفحاتها...