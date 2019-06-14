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بوجبا ينقلب على مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، عن موقف بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، من الرحيل عن ملعب أولد ترافورد في الصيف الحالي.



ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نية بوجبا للبقاء مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل وصلت إلى صفر في المئة، مع الاهتمام المتزايد من جانب ريال مدريد ويوفنتوس.


وأشارت إلى أن بوجبا يعد الاختيار الأول لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، لدعم خط الوسط، رغم أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز يدعم التوجه نحو ضم الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام.


وأوضحت العديد من التقارير إلى أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في إعادة بناء الفريق خلال الموسم المقبل حول بوجبا، من أجل العودة إلى قمة الكرة الإنجليزية والأوروبية.


وأفادت تقارير بأن طلبات مانشستر يونايتد المادية ستتخطى حاجز الـ 150 مليون جنيه إسترليني، إذا قرر النادي الإنجليزي، الاستغناء عن بول بوجبا في الميركاتو الصيفي.




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