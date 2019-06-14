الملكة, إليزابيث, الثانية, توجّه, رسالة, الى, لبنان,

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من المتوقع أن تشهد اليوم نيويورك لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس،...
أكد وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، أن سقف كاتدرائية "نوتردام" مهدد دائما...
أكدت سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري التزام...
اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أن مؤتمر البحرين، المرتقب...
قالت مصادر أمنية مصرية، الخميس، إن انفجارا وقع في محافظة شمال العريش المصرية، مما...
كشف خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، اليوم الخميس، عن موعد وصول الوفد...
قال مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي لضيفه رئيس الحكومة...
عرضت دار مزادات ” سوذبي ” بلندن في بريطانيا خصلة من شعر الموسيقار الألماني ”...
اختطف مسلحون مجهولون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء، بينهم محاميان بارزان، بحسب ما...
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا...