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الملكة إليزابيث الثانية توجّه رسالة الى لبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجّهت ​الملكة إليزابيث الثانية​ رسالة إلى ​لبنان​، من خلال إحتفال السفارة البريطانية في لبنان أمس، بحفل عيد ميلادها.



وجاء في رسالة الملكة أن "​بريطانيا​ ترى لبنان رمزا للتنوع والتسامح والصمود، وآمل أن تستمر روابط الصداقة القوية بين لبنان وبريطانيا لسنوات طويلة قادمة. أبعث أنا والأمير فيليب بأطيب التمنيات لشعب لبنان، ولكل من حضر حفل الاستقبال".


وتحدثت الأميرة كونتيسة ويسيكس زوجة الأمير إدوارد حاكم مقاطعة ويسيكس البريطانية، في الحفل عن "أهمية مسائل النساء والسلام والأمن والعنف الجنسي"، وقرأت رسالة الملكة إلى لبنان التي قالت فيها "يسعدني أن زوجة ابني حاضرة بينكم اليوم".




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