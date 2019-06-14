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إحراق سيارة المربي وائل دحلة مدير المدرسة الاعدادية ب في طرعان والمجلس المحلي يستنكر ويشجب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن ادارة المجلس المحلي في قرية طرعان اليوم الجمعة :"  مجلس محلي طرعان ممثلاً برئيسه مازن محمود عدوي، نائب الرئيس والأعضاء وجميع الأقسام ومديري ومديرات المدارس والطواقم المدرسية يشجبون ويستنكرون بكل عبارات الشجب والاستنكار إحراق سيارة المربي الاخ وائل دحلة مدير المدرسة الاعدادية ب . 


كما ندعو ونطالب الشرطة بالتحقيق السريع والجاد بملابسات إحراق السيارة والوصول للجناة، كما ونحمد الله تعالى على سلامة الاخ المربي وائل وأهل بيته.


 وندعو الجميع إلى الوحدة لمناهضة ظواهر العنف في المجتمع الطرعاني والعربي عامة.

لا للعنف ونعم للتسامح والمحبة




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