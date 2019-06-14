عريقات:, حملة, أمريكية, إسرائيلية, ضد, أبو, مازن,

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات إن حملة أمريكية إسرائيلية تستهدف الرئيس محمود عباس.

وأوضح عريقات أن الحملة تستهدف في حقيقة الأمر كل من يطالب بالحقوق الوطنية الفلسطينية.وأضاف عريقات بأن الاحتلال وواشنطن يتعمدان القول بأن الفلسطينيين لا يستطيعون إدارة شؤونهم الخاصة لوحدهم بسبب الفساد الداخلي، مع العلم أن نتنياهو بحد ذاته لدية 4 ملفات فساد، دون أن نسمع كلمة أمريكية واحدة حول نتنياهو.ويتابع: "على العكس، لقد منحوه اعترافًا بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وساندوه في استمرار الاحتلال، وحصار غزة، وسيادة إسرائيل على الجولان، وهم يحاولون إسقاط ملف اللاجئين، فهل يمكن اعتبار ذلك خطة للازدهار في فلسطين؟".