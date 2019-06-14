عريقات:, حملة, أمريكية, إسرائيلية, ضد, أبو, مازن,

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حازت كل من المُربية نفوذ خطيب في المدرسة الاعدادية "عيلوط" بمدينة الناصرة...
أعلنت حركة "فتح" عن رفع الغطاء التنظيمي عن رئيس المجلس القروي لقرية دير قديس راضي...
قررت بلدية عكا في جلستها الاخيرة الاسبوع الجاري تصعيد النضال الجماهيري لمواجهة...
يستمر مسلسل جرائم العنف في المجتمع العربي . ففي كفر كنا أصيب الليلة الماضية شاب...
اليوم الجمعة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق،...
نقلت الطواقم الطبية مساء اليوم الخميس شاب من كفركنا جراء تعرضه لاطلاق نار في احد...
جاء في بيان صادر عن الشرطة ان صاروخ أطلق مساء اليوم من قطاع غزة داخل مدينة سديروت...
اسفر حادث اطلاق نار على الشارع الرئيسي في مدينة باقة الغربية مساء اليوم الخميس عن...
احتفل اهالي عرابة في جامعات مولدفا بتخريج ١٣ طبيبا من المدينة بحضور اهالي...
أصيب شاب بالعشرينيات من عمره عصر اليوم الخميس باطلاق نار في بلدة دير الاسد ووصفت...