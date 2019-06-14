رانيا, يوسف, تدعم, المنتخب, المصري, قبل, بطولة, كأس, الأمم, الأفريقية,

حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على دعم منتخب بلادها قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها 21 يونيو في مصر.

ونشرت رانيا يوسف مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها مرتدية “تي شيرت” المنتحب المصري بينما تمسك علم مصر.وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلة: “كل التوفيق لمنتخبنا الوطني.. وبإذن الله البطولة هتفرحنا كلنا”.