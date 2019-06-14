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بعد هازارد.. ريال مدريد يستعد لإعلان ضم "ميسي اليابان"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أقل من 24 ساعة من تقديمه للنجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعبا جديدا في صفوفه قادما من تشيلسي الإنجليزي، يستعد نادي ريال مدريد للإعلان عن إنهاء تفاصيل التعاقد مع لاعب جديد.



وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إدارة الفريق الملكي ستواصل إبرام التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم النجم الياباني الصاعد تاكيفوسا كوبو الملقب بـ"ميسي اليابان".


وأوضحت أن كوبو بلغ هذا الشهر الـ18 عاما من عمره، وبات الآن حرا ويمكنه الرحيل عن فريقه الحالي "إفسي طوكيو" والانتقال إلى أي فريق يريده، علما بأنه يحظى باهتمام مجموعة الأندية الأوروبية الكبيرة التي تسعى للظفر بخدماته.




من جهتها، أكدت وكالة الأنباء اليابانية أن ريال مدريد هو الأقرب لضم كوبو، وأن هذا الأخير وافق على جميع الشروط ليصبح آخر صفقات "الميرينغي" هذا الصيف.


وتفيد التقارير بأن الريال سيدفع 1.7 مليون جنيه إسترليني فقط لضم الموهبة اليابانية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قريبا.


وكان كوبو، انضم لأكاديمية برشلونة عام 2011، عندما كان لا يتجاوز العاشرة من عمره، لكنه سرعان ما رحل عن "البلوغرانا"، بعدما اضطر الفريق الكتالوني للتخلص من بعض مواهبه الشابة، إثر عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بخصوص ضم لاعبين تحت السن القانوني (18 عاما).




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