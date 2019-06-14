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موجة غضب في الشارع الفلسطيني بعد فيديو لمستوطنين يشاركون في زفاف غرب رام الله



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موجة غضب في الشارع الفلسطيني بعد فيديو لمستوطنين يشاركون في زفاف غرب رام الله




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