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موجة غضب في الشارع الفلسطيني بعد فيديو لمستوطنين يشاركون في زفاف غرب رام الله
2019-06-14 11:54:59
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موجة غضب في الشارع الفلسطيني بعد فيديو لمستوطنين يشاركون في زفاف غرب رام الله
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