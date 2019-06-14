ياسمين, صبري, من, دون, مكياج.., كيف, بدت؟,

شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ متابعيها صورة جديدة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها من دون مكياج.

وقد بدت صبري بغاية الجمال في هذه الصورة، خصوصا وأنها تمتلك بشرة نضرة وصافية.وأغلب التعليقات التي وردت أسفل الصورة أشادت بجمال الممثلة المصرية ليؤكّد البعض انها تشبه القمر.من ناحية اخرى، كان موقع الفن قد علم بأن صبري طارت إلى لندن مؤخرا، وقررت ​ أن تتوجه بعدها إلى دبي وذلك لقضاء عطلتها هناك بعد المجهود الذي بذلته في مسلسلها "​حكايتي​".