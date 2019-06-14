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راموس يتجاهل رونالدو.. ويدعو بيكيه لحفل زفافه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر قائد نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس إقامة حفل زفافه على صديقته بيلار رابيو، السبت المقبل، في مسقط رأسه بمدينة اشبيلية، بحضور نحو 500 ضيف. 



وأشارت التقارير الصحفية أن أبرز المدعوين: رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، ومديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إضافة إلى زميله السابق في المنتخب – لاعب الغريم التقليدي برشلونة جيرارد بيكيه وزوجته المغنية شاكيرا، في حين تجاهل راموس دعوة زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الايطالي.


ويعد بيكيه عدو جماهير ريال مدريد الأول في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب هجومه المستمر وسخريته الدائمة من الميرنجي.


ومن بين الضيوف أيضاً رباعي ريال مدريد: داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز والكرواتي لوكا مودريتش والكوستاريكي كيلور نافاس، وثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، ونجوم الملكي السابقين ديفيد بيكهام، فرناندو هييرو، راؤول غونزاليس، البرازيلي رونالدو نازاريو (الظاهرة)، وروبرتو كارلوس، والحارس إيكر كاسياس، ومدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقا فيسنتي دل بوسكي، ولويس انريكي المدرب الحالي لمنتخب اللاروخا.




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