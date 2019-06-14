المعلمتان, نفوذ, خطيب, ونادية, سيف, تفوزان, بلقب, مدرس, الدولة,

حازت كل من المُربية نفوذ خطيب في المدرسة الاعدادية "عيلوط" بمدينة الناصرة والمربية نادية سليمان سيف من المدرسة الاعدادية يانوح-جت فازتا على لقب( مدرس الدولة ) ضمن المسابقة الخاصة في هذا المضمار للعام الحالي الى جانب اربعة مدرسين اخرين من مناطق اخرى في البلاد

وقد جرت مراسم احتفالية في مدينة تل ابيب تحت رعاية رئيس الدولة رؤوبين رفلين ومدير عام وزارة التعليم شموئيل ابوأف تم خلالها تكريم المعلمين الفائزين.