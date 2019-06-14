رومانيا:, لا, قرار, بنقل, سفارتنا, إلى, القدس,

أكدت سكرتيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية ماريا ماجدلينا غريغوري التزام بلادها بموقفها التاريخي وموقف الاتحاد الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية والمتمسك بحل الدولتين سبيلا لحل الصراع.

وشددت خلال لقائها الخميس مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن أيمن الصفدي على عدم وجود أي قرار لنقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس.وثمنت غريغوري دور الأردن الهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة أهمية اجتماعات العقبة التي مثلت بلادها فيها في تكريس نهج شمولي لمحاربة الاٍرهاببدوره بين الصفدي أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية هو شرط تحقيق السلام الشامل في المنطقة. وشدد على موقف الاْردن الثابت أن القدس مفتاح السلام ورفض أي قرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خرقا للقانون الدولي وتقويضا لكل الجهود المستهدفة حل الصراع.