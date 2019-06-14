بعد تقليص الامتيازات الضريبية لسكان عكا الى 7% - بلدية عكا تصعد النضال الجماهيري لمواجهة القانون والغائه

قررت بلدية عكا في جلستها الاخيرة الاسبوع الجاري تصعيد النضال الجماهيري لمواجهة قانون الاعفاء الضريبي الجديد الذي أصدرته وزارة الداخلية، وبموجبه سيتم تقليص الامتيازات الضريبية التي منحت الى سكان مدينة عكا حيث من المتوقع ان تحصل المدينة على نسبة 7 % فقط بينما حصلت مدينة نهاريا المجاورة على نسبة 12%. , بالمقابل الحد الاعلى للأجور للحصول على تخفيض الضريبة في عكا يصل الى 132 الف شيكل بينما في مدينة نهاريا يصل الى 204 الف شيكل!!.

قانون الاعفاءات الضريبية الجديد تم اصداره من وزارة الداخلية قبل 8 أشهر وبعد جهود عضو الكنيست ميكي زوهر تم تجميد القانون مؤقتا ومن المتوقع دخول القانون حيز التنفيذ في نهاية الشهر الحالي. رئيس بلدية عكا شمعون لانكري طالب بإلغاء هذا القانون بشكل فوري ومنح مدينة عكا نفس النسبة التي حصلت عليها مدينة نهاريا."سنتخذ جميع الاجراءات الضرورية لإلغاء هذا القانون المجحف تجاه سكان مدينتنا عكا"هذا ما قاله رئيس بلدية عكا في جلسة البلدية الاخيرة. وفي تعقيبه على القرار الظالم بحق سكان مدينة عكا .وقال نائب رئيس بلدية عكا ادهم جمل: "حاليا تم تجميد القرار بسبب اجراء انتخابات الكنيست المبكرة، ولكننا في بلدية عكا قررنا تصعيد النضال لإلغاء القانون نهائيا وضرورة منحنا الامتيازات الضريبة المشابهة لمدينة نهاريا". وأكد الجمل "ان القرار يضر بجميع سكان مدينة عكا من العرب واليهود وسيعطي الفرصة لهجرة السكان الى المدن المجاورة التي تحصل على امتيازات افضل من مدينة عكا. لذلك سنستمر بنضالنا جميعا موحّدين لإلغاء هذا القانون نهائيا".