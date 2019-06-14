بعد تقليص الامتيازات الضريبية لسكان عكا الى 7% - بلدية عكا تصعد النضال الجماهيري لمواجهة القانون والغائه

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يستمر مسلسل جرائم العنف في المجتمع العربي . ففي كفر كنا أصيب الليلة الماضية شاب...
اليوم الجمعة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق،...
نقلت الطواقم الطبية مساء اليوم الخميس شاب من كفركنا جراء تعرضه لاطلاق نار في احد...
جاء في بيان صادر عن الشرطة ان صاروخ أطلق مساء اليوم من قطاع غزة داخل مدينة سديروت...
اسفر حادث اطلاق نار على الشارع الرئيسي في مدينة باقة الغربية مساء اليوم الخميس عن...
احتفل اهالي عرابة في جامعات مولدفا بتخريج ١٣ طبيبا من المدينة بحضور اهالي...
أصيب شاب بالعشرينيات من عمره عصر اليوم الخميس باطلاق نار في بلدة دير الاسد ووصفت...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بشبهة القاء قنبلة على غرف ضيافة في بلدة...
ذكرت وزارة المالية انها ستطلب يوم الاحد المقبل من الوزراء كافة المصادقة على تقليص...
اوقفت الشرطة خلال حملة لها على شارع 25 في النقب سيارة اتضح ان سائقها فتى قاصر 13.5...