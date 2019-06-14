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2019-06-14 08:56:51
مصر..تمثال للخديوي إسماعيل يثير أزمة جديدة
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2019-06-14 08:53:48
ميسي رابعا في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم ورونالدو الـ 20
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2019-06-14 08:34:26
كفر مندا تستضيف يوما دراسيا لمربيات الروضات والبساتين
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2019-06-14 08:28:26
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2019-06-14 06:47:38
الطقس - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
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2019-06-14 06:46:12
نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن
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2019-06-13 22:14:45
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2019-06-13 21:23:32
سقوط صاروخ بشكل مباشر على أحد المنازل في سديروت
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2019-06-13 20:30:52
اصابة شاب باطلاق نار في باقة الغربية وحالته خطيرة
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2019-06-13 20:00:44
مطلوب تمثيل بدون زعامات
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2019-06-13 20:11:01
المحامي زكي كمال لـ"الصنارة":لقاء مستشاري الأمن القومي الروسي والإسرائيلي والامريكي يحمل رسالة لطهران
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2019-06-13 19:58:12
عرابة تحتفل بتخريج ١٣ طبيبا من جامعات مولدفا
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2019-06-13 18:00:56
اصابة شاب باطلاق نار في دير الاسد
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2019-06-13 17:53:58
اعتقال شاب من طوبا بشبهة القاء قنبلة في المجدل
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أول فيديو من الجو لناقلتي النفط في خليج عمان
2019-06-14 08:59:29
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أول فيديو من الجو لناقلتي النفط في خليج عمان
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