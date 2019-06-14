مواد, غذائية, تفيد, في, الوقاية, من, السرطان,

وضع الأطباء قائمة بالسلع الغذائية التي يجب تناولها بصورة منتظمة لتخفيض خطر الإصابة بالسرطان. ولكنهم لا ينصحون بتناولها يوميا وبكميات كبيرة، بل ينصحون بإضافتها إلى النظام الغذائي.

وضع الأطباء البروكلي في المرتبة الأولى. هذه المادة الغذائية يتحدث عن فوائدها الأطباء وخبراء التغذية منذ فترة طويلة، فقد تم فعلا إثبات هذه الفوائد، حيث تحتوي على نسبة عالية من مركب سولفورافان الذي له تأثير مباشر في الخلايا السرطانية.وجاء في المرتبة الثانية مسحوق الكاكاو، هذا المسحوق بحد ذاته له تأثير قوي في جسم الإنسان، حيث يريح العضلات ويحسن المزاج وأحيانا له مفعول دواء مسكن. يحتوي هذا المسحوق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الأورام الخبيثة. وقد أكدت آخر الدراسات العلمية احتواءه على مواد مفيدة أكثر بـ 40 مرة من الموجودة في العنب البري. مسحوق الكاكاو يحسن أيضا الدورة الدموية ويمنع الالتهابات والسمنة.وجاء في المرتبة الثالثة مكسرات النمر Cyperus esculentus (السّعد اللذيذ نوع نباتي يتبع جنس السعد من الفصيلة السعدية. ينتج درنات تعرف باسم حب العزيز)هذه المكسرات تحتوي على نسبة عالية من الحديد والنشاء الحيوي وتعمل على تعزيز جهاز المناعة والصحة بصورة عامة.