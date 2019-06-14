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ميسي رابعا في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم ورونالدو الـ 20



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES Football Observatory" عن دراسة أجراها حول القيمة السوقية لأغلى 100 لاعب كرة قدم في العالم، أسفرت عن مفاجآت كبيرة.



وتصدر مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كليان مبابي، القائمة، وقدرت قيمته السوقية بـ (252.2) مليون يورو.


واعتمدت الدراسة على عدة معايير، مثل: سن اللاعبين، والمركز، والأداء على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، والإنجازات مع الأندية والمنتخبات، ومستوى الدوريات.


واحتل النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني، برصيد (219.6) مليون يورو، وتلاه لاعب مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، بقيمة سوقية قدرها (207.9) مليون يورو.


بينما اكتفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بالمرتبة الرابعة، برصيد (167.4) مليون يورو.


واحتل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان المركز التاسع في قائمة أغلى اللاعبين في العالم، برصيد (143.8)  مليون يورو.

وجاء لاعب فريق ريال مدريد الجديد، البلجيكي إيدين هازارد، في المركز التاسع عشر برصيد (120.7)  مليون يورو.
وأعلن ريال مدريد رسميا التعاقد مع النجم البلجيكي، القادم من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو، إضافة متغيرات بقيمة 30 مليون يورو.
في حين، احتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، المركز العشرين، وتقدر قيمته السويقية بـ (118.1) مليون يورو.


يذكر أن كليان مبابي، البالغ من العمر 20 عاما، توج بلقب بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، في مونديال روسيا 2018، وأحرز لقب بطل الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، خلال الموسم (2018-2019)، وأصبح هدافا للدوري.


بينما فاز محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" مع ليفربول، والمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف مانشستر سيتي.




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