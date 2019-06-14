كفر, مندا, تستضيف, يوما, دراسيا, لمربيات, الروضات, والبساتين‎,

برعاية مجلس كفر مندا المحلي، وبحضور العشرات من مربيات الروضات والبساتين من كفر مندا، طرعان، كوكب، وعبلين، إستضافت كفر مندا في مدرسة آفاق الثانوية يوم دراسي خاص لتتويج عمل السنة في موضوع اللغة العربية تحت عنوان "لغتي هويتي"، بهدف النهوض باللغة العربية وتعزيز مكانتها في نفوس أطفالنا.وذلك بحضور رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم، مفتشة الطفولة المبكرة في المنطقة فوزية أبو رنة إبراهيم، مركزات الروضات والبساتين في المجالس المحلية المشاركة.مدير مدرسة آفاق الثانوية المربي طارق قدح ألقى كلمة ترحيبية قصيرة رحب من خلالها بالمفتشة فوزية أبو رنة إبراهيم وبجميع المربيات، وشدد على أهمية دور التربية والتعليم في مراحل الطفولة المبكرة، والذي يساهم بشكل كبير في بناء شخصية الأطفال وتذويت القيم والأخلاق لديهم منذ صغرهم.المفتشة فوزية أبو رنة إبراهيم إفتتحت اليوم الدراسي بشعر حليم دموس في مدح اللغة العربية "لا تلمني في هواها انا لا اهوى سواها"، كما أثنت على جميع المربيات لجهودهن في إعداد وتنفيذ الفعاليات والعروض والورشات في موضوع اللغة، والذي يساهم في المحافظة على اللغة العربية وايصالها للأطفال بالشكل السليم، كما أثنت على رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم لحضوره ومساهمته في دعم جهاز التربية والتعليم وخاصة لأجيال الطفولة المبكرة، كما شكرت إدارة مدرسة آفاق على توفير الخدمات من أجل إنجاح هذا اليوم.رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم رحب بجميع الحضور، وأثنى على جهود المفتشة فوزية أبو رنة إبراهيم ومركزة الطفولة المبكرة في المجلس المحلي أنيسة درويش وجميع المربيات، وأكد دعم المجلس المحلي اللا محدود لجميع المؤسسات التعليمية التي تخدم الأهالي، وأشار أن الأطفال هم أمانة في أعناق المربيات وجميع المؤسسات المسؤولة، وشدد على اهمية زرع المبادئ الأخلاقية وطرق التعامل مع الآخرين لدى الأطفال.وقد أضفى للبرنامج أطفال بساتين وروضات كفر مندا رونقاً خاصاً بأفواههم التي غردت بميثاق اللغة العربيّة وبأشعار تمتدح اللغة العربية وبحركاتهم الراقصة التي تغنت بجمال لغتنا العربية، حيث أبهر الأطفال الحضور بأدائهم المميّز، كما شمل البرنامج أيضاً معرضاً مميّزاً لفعاليات لغوية من إبداع المربيات.وفي ختام اللقاء ألقت المحاضرة في كلية القاسمي الدكتورة هيفاء مجادلة محاضرة قيّمة بعنوان "نحو تربية أفضل: التنور القرائي للجيل المبكر"، وقد هدفت المحاضرة الى زرع حب القراءة في نفوس اطفالنا واهتمّت في عرض افكاراً وطرائق تساعد المربية على تحبيب الطفل بالقراءة وباللغة.وقد تولت عرافة الحفل المربية دعاء هواري.