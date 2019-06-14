تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-14 09:02:06 بعد تقليص الامتيازات الضريبية لسكان عكا الى 7% - بلدية عكا تصعد النضال الجماهيري لمواجهة القانون والغائه |  2019-06-14 08:56:51 مصر..تمثال للخديوي إسماعيل يثير أزمة جديدة |  2019-06-14 08:53:48 ميسي رابعا في قائمة أغلى اللاعبين بالعالم ورونالدو الـ 20 |  2019-06-14 08:34:26 كفر مندا تستضيف يوما دراسيا لمربيات الروضات والبساتين‎ |  2019-06-14 08:28:26 استمرار سلسلة اعمال العنف في المجتمع العربي - 4 اصابات في اربعة حوادث مختلفة ليلة امس |  2019-06-14 06:47:38 الطقس - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-06-14 06:46:12 نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن |  2019-06-13 22:14:45 اصابة شاب باطلاق نار في كفركنا |  2019-06-13 21:23:32 سقوط صاروخ بشكل مباشر على أحد المنازل في سديروت |  2019-06-13 20:30:52 اصابة شاب باطلاق نار في باقة الغربية وحالته خطيرة |  2019-06-13 20:00:44 مطلوب تمثيل بدون زعامات |  2019-06-13 20:11:01 المحامي زكي كمال لـ"الصنارة":لقاء مستشاري الأمن القومي الروسي والإسرائيلي والامريكي يحمل رسالة لطهران |  2019-06-13 19:58:12 عرابة تحتفل بتخريج ١٣ طبيبا من جامعات مولدفا |  2019-06-13 18:00:56 اصابة شاب باطلاق نار في دير الاسد |  2019-06-13 17:53:58 اعتقال شاب من طوبا بشبهة القاء قنبلة في المجدل |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اطلاق نار على شاب في باقة الغربية ليلة امس



  |     |   اضافة تعليق



اطلاق نار على شاب في باقة الغربية ليلة امس




كلمات متعلقة

اطلاق, نار, على, شاب, في, باقة, الغربية, ليلة, امس,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد أحمد دوابشة الطفل حلم تحقق رونالدو مدريد رابطة ريال فلسطين كرم مشعور يقود هرتسليا فوز اوروبي ابناء مكابي الناصرة اللاعب مكابي تل ابيب كرة سلة دوري أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات هدم بيت عائلة عيسى قيد الانشاء مدينة كفر قاسم جرافات الداخلية وزارة نحف حريق منطقة وعرية اشتعال النار مروخية طائرة عرابة الحسينية بايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي نفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال أنباء خروج شخصية قضائية قسرية تحوم حولها ارتكاب جرائم معروفة التحقيق الشرطة عطاء جابر مجد الكروم عقد 4 سنوات مكابي حيفا اللاعب ملصقات ظاهرة اطلاق نار افراح اعراس ام الفحم الشرطة البلدية سائقين سيارات شارع مكافحة رئيسي مدينة تخليص علقوا سيارات اطفال حضانات غمرتها مياه الامطار مركز البلاد طواقم الاطفاءعبارات جدران خط معادية طبيب عربي مسؤول من الشمال كريات حاييم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com