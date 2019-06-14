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اطلاق نار على شاب في باقة الغربية ليلة امس
2019-06-14 08:33:32
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اطلاق نار على شاب في باقة الغربية ليلة امس
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اطلاق نار على شاب في باقة الغربية ليلة امس
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