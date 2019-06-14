استمرار سلسلة اعمال العنف في المجتمع العربي - 4 اصابات في اربعة حوادث مختلفة ليلة امس

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قررت بلدية عكا في جلستها الاخيرة الاسبوع الجاري تصعيد النضال الجماهيري لمواجهة...
اليوم الجمعة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق،...
نقلت الطواقم الطبية مساء اليوم الخميس شاب من كفركنا جراء تعرضه لاطلاق نار في احد...
جاء في بيان صادر عن الشرطة ان صاروخ أطلق مساء اليوم من قطاع غزة داخل مدينة سديروت...
اسفر حادث اطلاق نار على الشارع الرئيسي في مدينة باقة الغربية مساء اليوم الخميس عن...
احتفل اهالي عرابة في جامعات مولدفا بتخريج ١٣ طبيبا من المدينة بحضور اهالي...
أصيب شاب بالعشرينيات من عمره عصر اليوم الخميس باطلاق نار في بلدة دير الاسد ووصفت...
اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بشبهة القاء قنبلة على غرف ضيافة في بلدة...
ذكرت وزارة المالية انها ستطلب يوم الاحد المقبل من الوزراء كافة المصادقة على تقليص...
اوقفت الشرطة خلال حملة لها على شارع 25 في النقب سيارة اتضح ان سائقها فتى قاصر 13.5...