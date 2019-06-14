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استمرار سلسلة اعمال العنف في المجتمع العربي - 4 اصابات في اربعة حوادث مختلفة ليلة امس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يستمر مسلسل جرائم العنف في المجتمع العربي . ففي كفر كنا أصيب الليلة الماضية شاب بجروح متوسطة في حادث اطلاق نار.



وفي البعنة تعرض شاب لاطلاق نار مما أدى الى اصابته بجروح خطيرة ، وفي باقة الغربية أصيب مساء امس ايضا شاب بجروح متوسطة باطلاق نار . 

وفي حادث اخر وقع في قرية جت المثلث أصيب شاب في الثامنة عشرة من العمر بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار . وافيد ان الشرطة تحقق في هذه الحوادث.




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