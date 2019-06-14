استمرار, سلسلة, اعمال, العنف, في, المجتمع, العربي, -, 4, اصابات, في, اربعة, حوادث, مختلفة, ليلة, امس,

وفي البعنة تعرض شاب لاطلاق نار مما أدى الى اصابته بجروح خطيرة ، وفي باقة الغربية أصيب مساء امس ايضا شاب بجروح متوسطة باطلاق نار .وفي حادث اخر وقع في قرية جت المثلث أصيب شاب في الثامنة عشرة من العمر بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار . وافيد ان الشرطة تحقق في هذه الحوادث.

يستمر مسلسل جرائم العنف في المجتمع العربي . ففي كفر كنا أصيب الليلة الماضية شاب بجروح متوسطة في حادث اطلاق نار.

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