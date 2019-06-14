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نبيه بري: مؤتمر البحرين محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أن مؤتمر البحرين، المرتقب أواخر الشهر الجاري، محاولة "لرشوتنا من جيوبنا لتمرير صفقة القرن والقرارات الأمريكية".



جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المركز الطبي الجامعي في مستشفى الزهراء ببيروت.


وقال بري : " إن انعقاد مؤتمر البحرين إنما هو محاولة لتحويل انتباهنا ورشوتنا من جيوبنا لهضم صفقة العصر (صفقة القرن)، والقرارات الأمريكية، وفي مقدمتها، اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، وتهويدها، وأسرلة الجولان (السورية المحتلة) وتشريع الاستيطان".


وأضاف أننا "نلتزم الموقف الفلسطيني في ألا نخطئ المكان والزمان ونقف بقوه ضد تصعيد وإشعال المزيد من التوترات في الشرق الأوسط والخليج".


ويذكر أن مؤتمر البحرين  "الازدهار من أجل السلام" المرتقب في البحرين 25 و26 الشهر الجاري،  قد دعت له الولايات المتحدة الأمريكية وبهدف تمرير "صفقة القرن" والتي تحمل بمضمونها تحقيق اهداف سياسية لا اقتصادية.




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