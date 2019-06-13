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اصابة شاب باطلاق نار في كفركنا



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نقلت الطواقم الطبية مساء اليوم الخميس شاب من كفركنا جراء تعرضه لاطلاق نار في احد احياء البلدة ووصفت حالته بالمتوسطة.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة شاب باطلاق نار في كفركنا




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