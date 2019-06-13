سقوط, صاروخ, بشكل, مباشر, على, أحد, المنازل, في, سديروت,

جاء في بيان صادر عن الشرطة ان صاروخ أطلق مساء اليوم من قطاع غزة داخل مدينة سديروت بغلاف غزة مما ادى لاضرار جسيمة في احد المنازل.

وأوضحت مصادر ان الصاروخ سقط بشكل مباشر على أحد المنازل، دون الإبلاغ عن أي إصابات حتى الأن.