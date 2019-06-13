سقوط, صاروخ, بشكل, مباشر, على, أحد, المنازل, في, سديروت,

وأوضحت مصادر ان الصاروخ سقط بشكل مباشر على أحد المنازل، دون الإبلاغ عن أي إصابات حتى الأن.
وأوضحت مصادر ان الصاروخ سقط بشكل مباشر على أحد المنازل، دون الإبلاغ عن أي إصابات حتى الأن.
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