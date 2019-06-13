اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, باقة, الغربية, وحالته, خطيرة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
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