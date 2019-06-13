اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, باقة, الغربية, وحالته, خطيرة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة لاستكمال العلاج.

اسفر حادث اطلاق نار على الشارع الرئيسي في مدينة باقة الغربية مساء اليوم الخميس عن اصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة.

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