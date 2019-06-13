اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, دير, الاسد,

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اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بشبهة القاء قنبلة على غرف ضيافة في بلدة...
ذكرت وزارة المالية انها ستطلب يوم الاحد المقبل من الوزراء كافة المصادقة على تقليص...
اوقفت الشرطة خلال حملة لها على شارع 25 في النقب سيارة اتضح ان سائقها فتى قاصر 13.5...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: "بفضل تحقيق سريع...
اصيب ظهر اليوم الخميس شاب يبلغ من العمر 27 عاما باصابات متوسطة جراء سقوطه من علو في...
نجح فريق طبي أمريكي متخصص بجراحة المخ والأعصاب وتابع لجمعية إغاثة أطفال فلسطين،...
يحتفل النجم مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية الاسباني يوم بعد غد...
اعتقلت عناصر من الشرطة صباح اليوم الخميس مدير الإعمار في المسجد الأقصى المبارك...
اعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، اطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية...
أطلق عضو الكنيست عيساوي فريج مبادرة غير مسبوقة في تاريخ الأحزاب والسياسات...