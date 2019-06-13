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اصابة شاب باطلاق نار في دير الاسد



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أصيب شاب بالعشرينيات من عمره عصر اليوم الخميس باطلاق نار في بلدة دير الاسد ووصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

ألشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

الصورة للتوضيح فقط
اصابة شاب باطلاق نار في دير الاسد




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