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عرابة تحتفل بتخريج ١٣ طبيبا من جامعات مولدفا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفل اهالي عرابة في جامعات مولدفا بتخريج ١٣ طبيبا من المدينة بحضور اهالي الخريجين وهذه الكوكبة الاولى من اطباء عرابة لهذا العام والحبل عالجرار والاطباء هم؛طارق جمال ماضي طب عام  جعفر يوسف غزال طب عام علاء سعيد الظاهر طب عام  فرج حامد بدارنه طب عام امير احمد سعدي طب عام عبدالله اسامه الطويل طب عام محمد سعيد قراقره طب عام حسان محمد عباس طب عام  باسل نادر كناعنه طب عام ريم اسامه نصار طب عام الا احمد قواطين طب عام ميسم محمد نصار طب عام عكرمه حامد بدارنه طب اسنان.





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