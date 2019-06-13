اعتقال, شاب, من, طوبا, بشبهة, القاء, قنبلة, في, المجدل,

وبحسب بيان الشرطة انها اعتقلت الشاب بعد اقل من 24 ساعة بعد الحادث , وسيتم تقديمه للمحكمة على ذمة التحقيق .

اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بشبهة القاء قنبلة على غرف ضيافة في بلدة المجدل قرب طبريا مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة بالمكان .

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في دير الاسد 2019-06-13 | 18:00:56 أصيب شاب بالعشرينيات من عمره عصر اليوم الخميس باطلاق نار في بلدة دير الاسد ووصفت...

المالية تطلب المصادقة على تقليص ميزانيات كافة الدوائر الحكومية 2019-06-13 | 17:30:37 ذكرت وزارة المالية انها ستطلب يوم الاحد المقبل من الوزراء كافة المصادقة على تقليص...

فيديو - ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب 2019-06-13 | 13:06:48 اوقفت الشرطة خلال حملة لها على شارع 25 في النقب سيارة اتضح ان سائقها فتى قاصر 13.5...

فك رموز جريمة قتل الشاب احمد حجاج من باقة الغربية 2019-06-13 | 12:59:05 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: "بفضل تحقيق سريع...

اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع في ورشة قرب حيفا 2019-06-13 | 12:53:51 اصيب ظهر اليوم الخميس شاب يبلغ من العمر 27 عاما باصابات متوسطة جراء سقوطه من علو في...

إزالة رصاصة من رأس رضيعة في مستشفى رفيديا بنابلس 2019-06-13 | 11:45:28 نجح فريق طبي أمريكي متخصص بجراحة المخ والأعصاب وتابع لجمعية إغاثة أطفال فلسطين،...

النصراوي مؤنس دبور لاعب اشبيلية يدخل عش الزوجية 2019-06-13 | 11:01:33 يحتفل النجم مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية الاسباني يوم بعد غد...

لمحاولته اصلاح بلاطة..اعتقال مدير الاعمار في المسجد الاقصى 2019-06-13 | 10:52:17 اعتقلت عناصر من الشرطة صباح اليوم الخميس مدير الإعمار في المسجد الأقصى المبارك...

مستوطنون يعطبون اطارات مركبتين ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس 2019-06-13 | 10:09:48 اعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، اطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية...