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اعتقال شاب من طوبا بشبهة القاء قنبلة في المجدل



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اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بشبهة القاء قنبلة على غرف ضيافة في بلدة المجدل قرب طبريا مما ادى الى وقوع اضرار جسيمة بالمكان .


وبحسب بيان الشرطة انها اعتقلت الشاب بعد اقل من 24 ساعة بعد الحادث , وسيتم تقديمه للمحكمة على ذمة التحقيق .
اعتقال شاب من طوبا بشبهة القاء قنبلة في المجدل




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