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"ريجيم النوم".. دراسة تكشف "السر" لفقدان الوزن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هل تريد أن تخفض وزنك؟.. إذا كان الجواب نعم فسيتوجب عليك ابتداء من اليوم إعادة التفكير في طريقة وعدد ساعات نومك، على اعتبار أن هناك علاقة وطيدة بين الأمرين، وفق ما كشفه اختبار حديث.

ووفق ما ذكر موقع "واتس نيو توداي"، فإن الدكتورة إليانور سكوت، المنتمية لجامعة ليدز البريطانية، أجرت اختبارا على عدد من المتطوعين، لاكتشاف نوع العلاقة بين النوم والأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن.
وقالت سكوت: "نعلم أنه عندما لا يحصل الناس على القسط الكافي من النوم، فإنهم غالبا ما يشتهون الأطعمة الحلوة، والتي يمكن أن تفسر الرغبة الشديدة في تناول السكريات، كما أن النوم السيء يعطل هرمونات الجوع مثل اللبتين وغريلين".
وتابعت: "وجدت دراستنا أنه عندما تم حرمان المتطوعين من النوم، كانوا يشعرون بجوع أكبر بكثير.. بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا أنهم كانوا يفضلون الأطعمة الحلوة والمالحة".

وأوضحت سكوت أن "الخلاصة هي إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فيجب عليك إعطاء الأولوية للنوم".
ويقول الباحثون إن العدد المثالي لساعات النوم بالنسبة للبالغين هو 8 ساعات، مشيرين إلى أن الأشخاص المتقدمين في العمر يحتاجون 6 ساعات من النوم يوميا.
أما الذين ينامون أكثر من الحد الأعلى الموصى به، فيزيدون خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهم معرضون للإصابة بالسكتة الدماغية أو بقصور القلب.
"ريجيم النوم".. دراسة تكشف "السر" لفقدان الوزن




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