"ريجيم, النوم".., دراسة, تكشف, "السر", لفقدان, الوزن,

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تكمن فائدة المشمش في احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم العنصر الذي يلعب دورا...
إذا استطعت خفض مدخلات جسمك من السعرات الحرارية بمعدل 500 سعرة كل يوم ستفقد حوالي 2...
التهاب الأذن من المشاكل الشائعة لدى الكبار والصغار، ويصاحب الالتهاب مجموعة من...
قالت منظمة الصحة العالمية إن واحداً من كل 5 أشخاص في مناطق الحرب يعانون من...
بات بإمكان الدواء "تيبليزوماب" المخصص لتثبيط المناعة، وقف تطور النوع الأول من مرض...
كشف خبراء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن مخاطر تناول العجين...
تناول كافة الأطعمة كوجبة فطور صحية على الريق ليس صحيحًا. لأن ما نتناوله في الصباح...
تسبب رائحة الفم الكريهة الإحراج لكثير من الناس، ويعد سوء نظافة الفم من أهم...
يعرف الجميع فوائد المكسرات العديدة لصحة الإنسان، ولكن ظهر أن الإفراط في...
أظهرت دراسة أميركية أن من يتعرضون لإصابات دماغية خفيفة، يكونون أكثر عرضة للإصابة...