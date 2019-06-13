يوفنتوس, يحسم, مصير, هيجواين,

قال تقرير صحفي إيطالي، إن نادي يوفنتوس حسم موقفه من الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم الفريق، والذي تنتهي فترة إعارته لتشيلسي، مع زوال الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن هيجواين سيرحل عن صفوف يوفنتوس، موضحة أن النادي لا يعتبر المهاجم الأرجنتيني جزءًا من المشروع الفني للموسم المقبل.وأضافت أن يوفنتوس يهدف إلى بيع اللاعب بشكل مباشر، بعدما قضى الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في صفوف فريقي ميلان وتشيلسي.وأوضحت الصحيفة أن قرار بيع هيجواين، تم توضيحه إلى ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي لتشيلسي والقريب من الرحيل لصفوف يوفنتوس، في الساعات القليلة المقبلة، في ظل العلاقة القوية التي تربط المدرب باللاعب.وكان ساري أحد العوامل وراء انضمام هيجواين للبلوز في الشتاء الماضي.وعلى مدار الموسم الماضي، سواء بالدوري الإيطالي أو الإنجليزي، برفقة ميلان وتشيلسي، شارك هيجواين في 40 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز 13 هدفا وساهم بصناعة 3 أخرى.