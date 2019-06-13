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الوفد الأمني المصري يصل غزة الاسبوع المقبل لانقاذ التفاهمات بين الفصائل والاحتلال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، اليوم الخميس، عن موعد وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة .



وأكد الحية في تصريحات تلفزيونية أن الوفد المصري سيأتي إلى غزة الأسبوع المقل، مطالبا الوسطاء بإنقاذ التفاهمات من التراجع الاسرائيلي مما سيؤدي لرد فلسطيني على الفعل الاسرائيلي.













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