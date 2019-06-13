الوفد, الأمني, المصري, يصل, غزة, الاسبوع, المقبل, لانقاذ, التفاهمات, بين, الفصائل, والاحتلال,

وأكد الحية في تصريحات تلفزيونية أن الوفد المصري سيأتي إلى غزة الأسبوع المقل، مطالبا الوسطاء بإنقاذ التفاهمات من التراجع الاسرائيلي مما سيؤدي لرد فلسطيني على الفعل الاسرائيلي.

كشف خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، اليوم الخميس، عن موعد وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة .

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