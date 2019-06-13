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6 اصابات إثر تفجير "دورية شرطة" شمال سيناء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر أمنية مصرية، الخميس، إن انفجارا وقع في محافظة شمال العريش المصرية، مما أدى إلى إصابة 6 عسكريين.  وذكرت مصادر أمنية أن المصابين هم ضابط شرطة، و5 جنود، وأن الانفجار وقع في منطقة ملاحات سبيكة في محيط مدينة العريش، عاصمة المحافظة.  ولفتت المصادر إلى أن الهجوم ناجم عن استهداف دورية شرطة بعبوة ناسفة فُجرت عن بعد.  وأضافت أن المصابين نقلوا إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج من الشظايا التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم.  وكان تنظيم داعش الإرهابي قد تبنى هجوما، الأسبوع الماضي، تزامن مع أول أيام عيد الفطر في مصر، قتل فيه 7 عسكريين، و5 من العناصر الإرهابية.
6 اصابات إثر تفجير "دورية شرطة" شمال سيناء




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