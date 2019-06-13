المالية, تطلب, المصادقة, على, تقليص, ميزانيات, كافة, الدوائر, الحكومية,

ذكرت وزارة المالية انها ستطلب يوم الاحد المقبل من الوزراء كافة المصادقة على تقليص في يشمل كافة ميزانيات الدوائر الحكومية، هذا الى جانب القيام بإجراءات من شانها تخفيف العبء على الموازنة العامة.

وكانت إذاعة (كان) قد كشفت امس عن ان مبلغ هذا التقليص يبلغ مليارا ومائة وخمسين مليون شيكل حيث سيتم توظيفه من جملة ذلك في دعم الحضانات النهارية وتقليص عجز الميزانية وتغطية نفقات امنية سرية. وأضافت الإذاعة ان وزارة المالية تنوي زيادة الرسوم المفروضة على السيارات الهجينة والضرائب على مادة قابلة للاشتعال تستخدم منذ سنوات في صناعة الوقود.