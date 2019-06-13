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خطوات بسيطة تحمي هاتفك من التجسس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يوصي خبراء التقنية باتباع بضع خطوات بسيطة لحماية الهاتف الذكي من خطر التجسس أو الاختراق.



ويمكن للمستخدم تحقيق هذا الهدف بالذهاب إلى قائمة إعدادات الهاتف وتفعيل أو تعطيل بعض الميزات والتي منها:


ميزة التحكم بالمايكروفون:


تطلب بعض التطبيقات عند تحميلها في الهاتف الوصول إلى المايكروفون الموجود فيه، وتبدأ أحيانا بتسجيل الأصوات دون علم المستخدم، ولمنع تلك العملية يتوجب على المستخدم اتباع بضع خطوات:


-الذهاب إلى قائمة الإعدادات.


- الضغط على زر الخصوصية.


- الضغط على خيار المايكروفون، وستظهر بعدها قائمة التطبيقات التي يمكنها استعمال المايكروفون، ومنها يختار المستخدم التطبيقات التي يثق بها.


ميزة التحكم بالكاميرا:


ويمكن للمستخدم تحديد التطبيقات الموجودة في هاتفه والتي يمكنها الوصول إلى الكاميرا بنفس الطريقة التي يحدد فيها التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى المايكروفون، وبذلك يحمي نفسه من خطر التجسس عليه عبر كاميرا الهاتف.


إعدادات الموقع:


بإمكان العديد من التطبيقات الموجودة في الهواتف تحديد الموقع الجغرافي الدقيق الذي يقع فيه الهاتف، ويمكن لقراصنة الإنترنت استغلال هذه الميزة لتحديد موقع صاحب الهاتف والاستفادة من هذه المعلومات لأغراضهم الخاصة، ولمنع حدوث هذا الأمر يفضل بعدم السماح لأي تطبيق من الاستفادة من ميزة تحديد الموقع عبر الهاتف.




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