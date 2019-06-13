أطباء, القلب, ينصحون, بالإقبال, على, تناول, المشمش,

تكمن فائدة المشمش في احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم العنصر الذي يلعب دورا مهما في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب موقع Bujinfo ينصح أطباء القلب والأوعية الدموية كل من يعاني من مشكلات في القلب إدراج المشمش في قائمة نظامه الغذائي، لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم الذي يحافظ على صحة الأوعية الدموية ويحمي الجسم من أمراض عديدة.ويشير الأطباء إلى أنه "بفضل النسبة العالية من أملاح البوتاسيوم يصبح للمشمش تأثير علاجي في حال الخفقان كما يؤثر في عملية التبول، وهذا مفيد لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم وتورم القدمين، بسبب مشكلات في عمل الكلى".وفقا للخبراء، يحسن عنصر البوتاسيوم حالة الأوعية الدموية وينشط عملية طرد السموم من الجسم بما فيها الكوليسترول الزائد. كما يجب أن نعلم بأن المشمش المجفف يحتوي على نسبة أعلى من البوتاسيوم تعادل 5-6 أضعاف الموجودة في الثمار الطازجة. وتناول المشمش المجفف يساعد على تحسين الحالة الصحية الناتجة عن مشكلات في الدورة الدموية، والوهن العضلي واضطراب نبضات القلب.وهناك خاصية أخرى مهمة للمشمش، هي احتواؤه على نسبة عالية من البيتا كاروتين. وقد أثبتت نتائج دراسات علمية أن بيتا كاروتين يمكنه بفعالية ليس فقط منع تطور أمراض القلب، بل وحتى السرطان. علاوة على هذا يعتبر المشمش مفيدا لكل من يعاني من خلل التوتر (ديستونيا) لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد وفيتامين С.