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قال تقرير صحفي إيطالي، إن نادي يوفنتوس حسم موقفه من الأرجنتيني جونزالو هيجواين،...
شارك النجم المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أمس...
كشف تقرير صحفي إيطالي، كواليس عرض يوفنتوس لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر...
حسم الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، ميغيل أنخيل مارين، قضية نجم الفريق...
قدم نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء مهاجمه الجديد الصربي لوكا يوفيتش في...
أعلن ميجيل أنخيل مارين، المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، عن وجهة لاعبه أنطوان...
قال لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الجديد، اليوم الأربعاء، إنه لم يُفكر في العروض...
اجتاز المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الكشف الطبي في ريال مدريد، اليوم الأربعاء،...
لا يزال الجدل مستمرا حول قضية نيمار نجم باريس سان جيرمان مع عارضة الأزياء...
كشف سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، حقيقة تواصل زميله السابق في الفريق الملكي،...