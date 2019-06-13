بدأ التسجيل على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قرعة المرحلة الأولى لشراء تذاكر نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وبدأت بيع التذاكر قبل عام من انطلاق البطولة، وسيستمر قبول الطلبات حتى 12 يوليو 2019، وستحدد القرعة الطلبات التي ستتم تلبيتها، وسيطرح السواد الأعظم من التذاكر خلال هذه المرحلة، بينما ستطرح الكم الأصغر للبيع مع الاقتراب من انطلاق البطولة.وقال الاتحاد الأوروبي: "إن 2.5 مليون تذكرة، وهو رقم يفوق إجمالي التذاكر المباعة في نسخة 2016، حجزت بالفعل من مشجعي الفرق المشاركة والجمهور بشكل عام".وستطرح مليون تذكرة بسعر 50 يورو، لحضور 44 مباراة في البطولة التي ستقام في الفترة ما بين 12 يونيو المقبل و12 يوليو2020، في 12 مدينة لأول مرة احتفالا بالذكرى الـ 60 لتأسيس البطولة.وستقام المباراة الافتتاحية لـ "يورو 2020"، يوم 12 يونيو بالعاصمة الإيطالية روما، بينما ستقام المباراة النهائية في 12 يوليو في العاصمة البريطانية لندن، على إستاد ويمبلي.وستباع 40 ألف تذكرة بسعر يقل عن 100 يورو من أجل مباريات الدور قبل النهائي والنهائي، وسيخصص "اليويفا" تذاكر للمشجعين ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مباراة بأقل سعر بغض النظر عن مكان الملعب.وستباع التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للبطولة، التي تضم 24 فريقا، على ثلاث مراحل بدءا من اليوم.والمدن المستضيفة لمباريات "يورو 2020"، العام المقبل 12 مدينة أوروبية هي: أمستردام، باكو، بيلباو، بودابست، بوخارست، غلاسكو، دبلن، كوبنهاغن، لندن، ميونخ، روما وسان بطرسبورغ.وفيما يلي أسعار التذاكر للمباريات التي ستقام في مدينة سان بطرسبورغ الروسية:دور المجموعات:الفئة الأولى: 185 يوروالفئة الثانية: 125 يوروالفئة الثالثة: 50 يورومباريات الدور ربع النهائي:الفئة الأولى: 245 يوروالفئة الثانية: 145 يوروالفئة الثالثة: 75 يورو