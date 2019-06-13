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هبوعيل كفركنا يجدد عقد المدرب احمد سبع لموسم اخر



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



باشر فريق الدرجة الاولى هبوعيل كفركنا استعدادته للموسم المقبل , وكانت الخطوة الاولى تجديد عقد المدرب المجرب احمد سبع لموسم اخر بعد ان انخرط الفريق في القمة الموسم الماضي .

وقد اكدت ادارة الفريق في صفحتها الرسميه انها تثق بقدرات المدرب احمد سبع لذلك تم تجديد العقد موسماً اخر لقيادة السفينة الحمراء .

واكد مقربون من الادرة الكناوية والمدرب سبع أن ادارة الفريق تعمل على نار هادئة لبناء فريق قوي ينافس على الصعود للدرجة الممتازة.






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