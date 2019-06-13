هبوعيل, كفركنا, يجدد, عقد, المدرب, احمد, سبع, لموسم, اخر,

وقد اكدت ادارة الفريق في صفحتها الرسميه انها تثق بقدرات المدرب احمد سبع لذلك تم تجديد العقد موسماً اخر لقيادة السفينة الحمراء .واكد مقربون من الادرة الكناوية والمدرب سبع أن ادارة الفريق تعمل على نار هادئة لبناء فريق قوي ينافس على الصعود للدرجة الممتازة.

باشر فريق الدرجة الاولى هبوعيل كفركنا استعدادته للموسم المقبل , وكانت الخطوة الاولى تجديد عقد المدرب المجرب احمد سبع لموسم اخر بعد ان انخرط الفريق في القمة الموسم الماضي .

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