هبوعيل, كفركنا, يجدد, عقد, المدرب, احمد, سبع, لموسم, اخر,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، في مفترق...
لقي شاب مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر انفجار سيارة في نيشر قرب حيفا .0 واسفر...
يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة...
قال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله خلال مهرجان “نحو القدس” الذي اقامه حزب...
كيفية قضاء عيد الفطر بدون مشاكل صحية توصيات التغذية خلال عيد الفطر شهر رمضان...
التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس مع جاريد كوشنر، صهر...
وقع عصر اليوم الاربعاء حادث طرق قرب مفرق برطعه بشارع وادي عاره ٦٥ مما اسفر عن...
جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان شابة تبلغ من العمر ١٧ عاما اصيبت بجراح...
وجَّه الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، رسالة وداع لجماهير النادي،...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :تعمل شرطة إسرائيل...