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اصابة عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بكريا بيالك
2019-06-13 13:12:21
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اصابة عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بكريا بيالك
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