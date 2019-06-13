تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-13 13:44:40 هبوعيل كفركنا يجدد عقد المدرب احمد سبع لموسم اخر |  2019-06-13 13:06:48 فيديو - ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب |  2019-06-13 12:59:05 فك رموز جريمة قتل الشاب احمد حجاج من باقة الغربية |  2019-06-13 12:53:51 اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع في ورشة قرب حيفا |  2019-06-13 12:45:45 مقابل 3 مليون دولار .. هل تتخلى حجازي عن الحجاب ؟ |  2019-06-13 12:45:51 احتفال خاص بصلاح في معسكر منتخب مصر - صور |  2019-06-13 12:28:15 مكابي ابناء الرينة يوقع مع كوكبة لاعبين بهدف الصعود |  2019-06-13 12:02:24 ديربي عربي بين ابناء سخنين وهبوعيل ام الفحم والاخاء الناصرة امام اللد في الجولة الاولى من الدرجة الممتازة |  2019-06-13 12:00:47 سفيرات مستشفى الناصرة- الإنجليزي في زيارة لمؤسسة كفر كنا لذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-06-13 11:45:28 إزالة رصاصة من رأس رضيعة في مستشفى رفيديا بنابلس |  2019-06-13 11:45:54 64 ألف دولار - بيع خصلة شعر بيتهوفن في مزاد بلندن |  2019-06-13 11:01:33 النصراوي مؤنس دبور لاعب اشبيلية يدخل عش الزوجية |  2019-06-13 10:52:17 لمحاولته اصلاح بلاطة..اعتقال مدير الاعمار في المسجد الاقصى |  2019-06-13 10:32:18 إنجاز رياضي لمنتخب إعدادية مدرسة معاوية الإعدادية |  2019-06-13 10:20:22 محظوظة بقربك.. الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله بعيد زواجهما |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب



  |     |   اضافة تعليق



ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب




كلمات متعلقة

ضبط, فتى, قاصر, 13.5, عاما, يقود, سيارة, في, النقب,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الحركة الاسلامية تحريض نتانياهو غاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب مسيرة مشاعل الحزب الشيوعي الجبهة الشبيبة دير حنا قرية احياء ليوم الارض الخالد الذكرى اصابة حارسة طار سقط عليها اطار عجلة سيارة شاحنة أمن مستشفى رمبام نضال عيادات الزرازير انقلاب حافلة ركاب موفيل اصابة اخرين مصرع حي الكرك حريق قرب البيوت شفاعمرو قوات اطفاء طائرات مدينة نيران نار ضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة حسام عبد الله طافش جندي بيت جن جيب عسكري مجدل شمس حادثطرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدمالجديدة المكر شبان مهدي بصل شامي ابراهيم تنفيذ عملية طعن اطلاق نار محاولة القدس باب الخليل رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت ايناس زريقي شقيقة المرحوم محمد كفر كنا مظاهرة العين دوار ضد العنف الجريمة القتلالجديدة المكر وفاة مصرع كريم جاد سكس متأثرا جراحه حادث طرق مروع شهر رمضان لمار قط عبلين سيارة مصرع نصري عائلة الطفلة اختناقا دخلت لم ينساها محمد توفيق جبارين شاب ام الفحم التبرع طفل أنس نخاع عظمي مستشفى دون ان يعرفه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com