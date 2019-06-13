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ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب
2019-06-13 13:11:45
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ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب
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