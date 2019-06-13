فيديو - ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب

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وقال السائق القاصر للشرطي :" كنت متوجها لازور امي في المستشفى" .وتبين ايضا ان السيارة مشطوبة (نازلة عن الشارع ) وتم استدعاء والده لاستجوابه والتحقيق معه .

اوقفت الشرطة خلال حملة لها على شارع 25 في النقب سيارة اتضح ان سائقها فتى قاصر 13.5 عاما يقود وبرفقته راكبين .

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