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فيديو - ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اوقفت الشرطة خلال حملة لها على شارع 25 في النقب سيارة اتضح ان سائقها فتى قاصر 13.5 عاما يقود وبرفقته راكبين .


وقال السائق القاصر للشرطي :" كنت متوجها لازور امي في المستشفى" .


وتبين ايضا ان السيارة مشطوبة (نازلة عن الشارع ) وتم استدعاء والده لاستجوابه والتحقيق معه .




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