فيديو - ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: "بفضل تحقيق سريع...
اصيب ظهر اليوم الخميس شاب يبلغ من العمر 27 عاما باصابات متوسطة جراء سقوطه من علو في...
نجح فريق طبي أمريكي متخصص بجراحة المخ والأعصاب وتابع لجمعية إغاثة أطفال فلسطين،...
يحتفل النجم مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية الاسباني يوم بعد غد...
اعتقلت عناصر من الشرطة صباح اليوم الخميس مدير الإعمار في المسجد الأقصى المبارك...
اعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، اطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية...
أطلق عضو الكنيست عيساوي فريج مبادرة غير مسبوقة في تاريخ الأحزاب والسياسات...
تحقق شرطة مسجاف في ملابسات اقدام مجهول على ارضام انار بسيارة شاب من قرية ديرحنا...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: القت الشرطة القبض...
تم مؤخرا صدور المؤلف القصائدي الرابع عن "دار يافا للنشر والتوزيع " "عمان" ، للإذاعي...