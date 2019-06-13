فك, رموز, جريمة, قتل, الشاب, احمد, حجاج, من, باقة, الغربية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: "بفضل تحقيق سريع مركز وموضوعي للوحدة المركزية للشرطة لواء الساحل نجحت الشطة بفك رموز جريمة مقتل احمد حجاج رميا بالرصاص يوم 19.5.2019 في باقة الغربية ، لتقدم النيابة العامة هذا الصباح تصريع مدع ضد المشتبه بجريمة القتل(الاسم محفوظ في ملف التحرير) .

الشرطة شرعت بالتحقيق في ملابسات هذه الجريمة مع تلقي بلاغ يوم 19-5-19، حول إطلاق نار على أحد سكان باقة الغربية ، وبعد أن قامت طواقم طبية بمحاولات انقاذ وانعاش للمصاب للاسف الشديد تم الاقرار عن وفاته.وفقًا لانشطة التحقيق المركزة والمتنوعة التي أجرتها الشرطة من أجل الوصول الى الحقيقة واحالة الجناة الى العدالة تم توقيف المشتبه في غضون 4 أيام.هذا هو المكان المناسب للتأكيد على أنه بفضل تعاون سكان باقة الغربية ، الذين ابدوا ثقتهم بالشرطة وساعدوا المحققين بالتقدم في عملهم، هذا إلى جانب مجموعة من جمع بينات مهمة من مسرح الجريمة، نجحت الشرطة في القاء القبض على أحد السكان المحليين للاشتباه في ارتكاب جريمة القتل في غضون 4ايام فقط.تم تمديد توقيف المشتبه في المحكمة وفقًا لاحتياجات التحقيق حتى اليوم حيث تم تقديم تصريح مدعٍ ضده إلى محكمة الصلح في حيفا اليوم وفي الأيام المقبلة ، سيتم تقديم لائحة اتهام ضده تنسب له المسؤولية لجريمة القتل هذا الى جانب تقديم طلب تمديد توقيفه حتى نهاية الاجراءا ت القانونية ضده.